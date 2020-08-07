Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin, eski bir istihbarat yetkilisini öldürmek için Kanada'ya suikast...
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin, eski bir istihbarat yetkilisini öldürmek için Kanada'ya suikast...

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, eski Suudi istihbarat yetkilisi olan Saad al-Jabri'yi öldürmek için Kanada'ya bir suikast timi gönderdiği iddia edildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin, eski bir istihbarat yetkilisini öldürmek için Kanada'ya suikast...
07.08.2020 17:21 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:05

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, eski Suudi istihbarat yetkilisi olan Saad al-Jabri'yi öldürmek için Kanada'ya bir suikast timi gönderdiği iddia edildi.

Suudi Arabistan eski Suudi istihbarat yetkilisi Saad al-Jabri, ABD'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a dava açtı. Saad al-Jabri, mahkemeye sunduğu 106 sayfalık dava dilekçesinde Veliaht Prensin kendisini öldürmek için Kanada'ya bir suikast ekibi gönderdiğini iddia etti. Jabri, Kasım 2018'de Ontario Havaalanı'na gelen ve turist vizeleriyle ülkeye giriş yapmak isteyen ekibin Kanada makamları tarafından kabul edilmediğini bildirdi. Eski istihbarat yetkilisi, hükümete yönelik hassas bilgilere sahip olduğu ve bu nedenle Veliaht Prensin kendisini öldürmek istediğini sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan'dan 3 yıl önce ayrılan Jabri, Kanada'da ailesiyle yaşıyor.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülmüştü. - OTTAWA

Kaynak: İHA

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