Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman apandisit ameliyatı oldu
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman apandisit ameliyatı oldu

25.02.2021 01:49 | Son Güncelleme: 25.02.2021 01:52
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman apandisit ameliyatı oldu

Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Selman'ın apandisit ameliyatı olduğu bildirildi.

Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Selman'ın apandisit ameliyatı olduğu bildirildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, ameliyat laparoskopik cerrahi yöntemiyle çarşamba sabahı Riyad'daki Kral Faysal Hastanesinde yapıldı.

Başarılı geçen ameliyatın ardından Bin Selman'ın hastaneden ayrıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in oğlu Prens Muhammed bin Selman (36), 21 Haziran 2017'de ülkede birinci veliaht olarak ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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