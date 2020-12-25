Son dakika! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Covid-19 aşısı oldu
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Son dakika! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Covid-19 aşısı oldu

25.12.2020 22:19 | Son Güncelleme: 25.12.2020 22:36

Son dakika haberleri: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı oldu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı oldu.

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele devam ederken, virüse karşı aşılama süreci birçok ülkede başladı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Covid-19 aşısı olduğu duyuruldu. Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan ulusal aşı planı kapsamında korona virüs aşısının ilk dozunu aldığı belirtildi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia'nın Veliaht bin Selman'a vatandaşlara aşı sağlama konusundaki titizliği ve sürekli takibi için teşekkür ettiği belirtildi.

Öte yandan Suudi Arabistan'da bir hafta önce korona virüs aşı kampanyası başlamıştı.

(İHA)

Son dakika! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Covid-19 aşısı oldu
Son dakika! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Covid-19 aşısı oldu
Son dakika! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Covid-19 aşısı oldu
Son dakika! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Covid-19 aşısı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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