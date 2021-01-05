Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Katar Emiri'yle tarihi El-Ula kentini gezdi
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Katar Emiri'yle tarihi El-Ula kentini gezdi

05.01.2021 20:35 | Son Güncelleme: 05.01.2021 20:43
Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Katar Emiri'yle tarihi El-Ula kentini gezdi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin yapıldığı tarihi El-Ula kentini gezdi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin yapıldığı tarihi El-Ula kentini gezdi.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonu, Katar Emiri Al Sani'nin Veliaht Prens Bin Selman'ın kullandığı araçta görüldüğü bir fotoğrafı yayınladı. Haberde, söz konusu fotoğrafın, Körfez ülkeleri liderlerinin katıldığı Ula kentindeki çöl gezisi sırasında çekildiği aktarıldı.

Ukaz gazetesi de Twitter hesabından bir video yayınlayarak, Bin Selman'ın, Al Sani ile Ula'daki tarihi yerleri gezdiğini belirtti.

Veliaht Prens Bin Selman, 41. KİK Zirvesi'ne katılmak için Suudi Arabistan'ın Ula kentine gelen Katar Emiri Al Sani'yi havalimanında karşılamıştı.

İki lider, Kovid-19'a rağmen sarılarak samimi bir fotoğraf vermişti.

Suudi Arabistan'ın Ula kentinde gerçekleştirilen 41. KİK Zirvesi'nin sonuç bildirgesi liderler tarafından imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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