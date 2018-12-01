Suudi Arabistan Veliaht Prensi, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü

BUENOS AIRES - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, G20 Zirvesi programı kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü. Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Buenos Aires'te bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. Görüşmede Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin soruşturma ve Yemen'deki savaşı konuları ele alındı.