Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Katar'da

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın havaalanında karşılanması

Resmi karşılama töreni yapılması

Heyetler arası görüşme

DOHA - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'daki Uluslararası Doha Havalimanı'nda, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından karşılandı.