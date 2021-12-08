Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Katar'da
Görüntü Dökümü: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın havaalanında karşılanması Resmi karşılama töreni yapılması Heyetler arası görüşme DOHA - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'daki Uluslararası Doha...
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın havaalanında karşılanması
Resmi karşılama töreni yapılması
Heyetler arası görüşme
DOHA - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'daki Uluslararası Doha Havalimanı'nda, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından karşılandı.