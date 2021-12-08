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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Katar'da

AA - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın havaalanında karşılanması Resmi karşılama töreni yapılması Heyetler arası görüşme DOHA - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'daki Uluslararası Doha...

Görüntü Dökümü:

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın havaalanında karşılanması

Resmi karşılama töreni yapılması

Heyetler arası görüşme

DOHA - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'daki Uluslararası Doha Havalimanı'nda, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından karşılandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Katar'da

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Katar'da

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Katar'da

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AA - Son Dakika Haberleri

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