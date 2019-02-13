Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın Kabe'nin Üzerine Çıkması Büyük Tepki Çekti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın Kabe'nin Üzerine Çıkması Büyük Tepki Çekti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın genişletme çalışmalarını denetlemek için girdiği Mescid-i Haram'da, Kabe'nin üzerine çıkması büyük tepki çekti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın Kabe'nin Üzerine Çıkması Büyük Tepki Çekti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın genişletme çalışmalarını denetlemek için girdiği Mescid-i Haram'da, Kabe'nin üzerine çıkması büyük tepki çekti.

Hacerü'l-esved taşını öptükten sonra Kabe'nin içine giren; ardından yanındakilerle beraber Kabe'nin üzerine çıkan Veliaht Prens, büyük tepki topladı. O anlar ise Mescid-i Haram'da bulunanlarca kaydedildi.

Kaynak: DHA
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