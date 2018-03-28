Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, BM Genel Sekreteri Guterres ile Görüştü - New

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, BM Genel Sekreteri Guterres ile Görüştü - New

- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in gelişi Tokalaşmadan görüntü Masadaki görüşme NEW YORK - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in gelişi
Tokalaşmadan görüntü
Masadaki görüşme NEW YORK - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

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