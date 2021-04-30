Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi ile Yemen krizini görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking ile "Yemen krizine kapsamlı siyasi çözüm için harekete geçme yollarını" değerlendirdi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking ile "Yemen krizine kapsamlı siyasi çözüm için harekete geçme yollarını" değerlendirdi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bin Selman, ülkesine resmi ziyarette bulunan ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Lenderking'i başkent Riyad'da kabul etti.

Görüşmede, Yemen krizine kapsamlı siyasi çözüm için harekete geçme yolları ele alındı.

Haberde, görüşmeye ilişkin başka detaya yer verilmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar