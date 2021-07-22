Suudi Arabistan ve Ürdün'e, Filistinli ve Ürdünlü tutukluları serbest bırakma çağrısı yapıldı

Suudi Arabistan'daki Ürdünlü Tutuklular Komitesi, Ürdün ve Suudi Arabistan yönetimini, Riyad'da yaklaşık iki yıldır gözaltında tutulan Filistinli ve Ürdünlülerin sağlıklarıyla ilgili sorumluluklarını üstlenmeye ve onları "derhal" serbest bırakmaya çağırdı.

Suudi Arabistan'daki Ürdünlü Tutuklular Komitesi, Ürdün ve Suudi Arabistan yönetimini, Riyad'da yaklaşık iki yıldır gözaltında tutulan Filistinli ve Ürdünlülerin sağlıklarıyla ilgili sorumluluklarını üstlenmeye ve onları "derhal" serbest bırakmaya çağırdı.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, tutuklularla gerçekleştirilen iletişim sonucunda Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Hapishanesinde bulunan söz konusu tutuklulardan 9'unun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığının öğrenildiği kaydedildi.

Cezaevi yönetiminin virüse yakalananları tek kişilik hücrelere aldığı ve bazılarının uzun süre tutukluluk nedeniyle hastalıklarının ağırlaşarak zor sağlık koşulları altında yaşadığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ürdün ve Suudi hükümetlerinden, özellikle bazılarının kronik hastalığı bulunan çocuklarımızın sağlığı konusunda tam sorumluluk almalarını ve bunların tedavilerini gerekli tıbbi teçhizatı bulunmayan hapishane kliniklerinde değil, hastanelerde yapmalarını istiyoruz."

Açıklamada, tutukluların Kovid-19 başta olmak üzere hastalığa yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya oldukları konusunda defalarca uyardıkları ve hapishane dışında tedavi edilmelerini istedikleri belirtildi.

Suudi Arabistanlı aktivistlerin, ülkedeki tutukluların durumuyla ilgili bilgilendirme platformu olarak kullandığı "Düşünce Tutukluları" Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın, Şubat 2019'da ülkede yaşayan 60'ın üzerinde Filistinli ve Ürdünlüyü Filistin direniş gruplarına maddi destek verdikleri suçlamasıyla gözaltına aldığı belirtilmişti.

Suudi Arabistan'da mahkeme, şubatta Ürdünlü ve Filistinliler hakkındaki karar duruşmasını hazirana ertelemişti. Mahkeme 21 Haziran'da da duruşmanın 3 Ekim'e ertelenmesi yönünde karar almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al