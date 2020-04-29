Suudi Arabistan ve Ürdün'de Kovid-19 tedbirlerinde kısmi esnekliğe gidiliyor Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ticari faaliyetlerde uygulanan kısıtlamalar kısmi şekilde normale dönerken, Ürdün'de eğitim kurumlarındaki önlemlerin hafifletileceği açıklandı.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ticari faaliyetlerde uygulanan kısıtlamalar kısmi şekilde normale dönerken, Ürdün'de eğitim kurumlarındaki önlemlerin hafifletileceği açıklandı.

Suudi Arabistan hükümeti tarafından alınan karar kapsamında, şirketlerin, toptan ve perakende satış yapan dükkanların, alış veriş merkezlerinin ve fabrikaların yeniden faaliyete geçeceği belirtildi.

Karar uyarınca ayrıca, Suudi Arabistan'da 13 Mayıs'a kadar Mekke ve daha önceden karantinaya alınmış bölgeler dışında tüm ülkede sokağa çıkma yasağının aşamalı olarak kaldırılacağı açıklandı.

Suudi Arabistan, 6 Nisan'da 4 vilayetteki 5 büyük şehirde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, ülkede 20 bin 77 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu, hastalık nedeniyle 152 can kaybı yaşandı.

Ürdün'de eğitim alanındaki tedbirler hafifletiliyor

Ürdün resmi ajansı Petra'da yer alan habere göre Milli Eğitim Bakanlığı, salgının yayılmasını önlemek amacıyla eğitim alanında uygulanan kısıtlamaların azaltılması yönünde karar aldı.

Bakanlık, yarından itibaren bazı eğitim kurumlarındaki personel işlemleri, sınav, öğrenci işleri, eğitim ve bilgi teknolojisi gibi birimlerdeki görevlilerin yarı zamanlı şekilde işlerine yeniden başlayacağını belirtti.

Ürdün'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında mart ayının ortalarından bu yana hava trafiğinin askıya alınması, eğitim ve hükümet kurumlarının faaliyetlerine ara verilmesi başta olmak üzere bir dizi önlem alınmıştı.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle ülkede 8 kişi yaşamını yitirdi, 499 kişide virüs tespit edildi.

Kaynak: AA