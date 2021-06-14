Suudi Arabistan ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 18, Ürdün'de 10 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 18, Ürdün'de 10 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 1109 vaka tespit edildiği, 1148 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 7 bin 590'a, vaka sayısının 466 bin 906'ya ulaştığı, 449 bin 241 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği, 546 yeni vaka tespit edildiği, 750 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece toplam can kaybı 9 bin 602'ye, vaka sayısı 743 bin 877'ye, iyileşen kişi sayısı da 726 bin 932'ye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed