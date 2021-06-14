Suudi Arabistan ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suudi Arabistan ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Suudi Arabistan ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed - Haberler | Sağlık

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 18, Ürdün'de 10 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 18, Ürdün'de 10 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 1109 vaka tespit edildiği, 1148 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 7 bin 590'a, vaka sayısının 466 bin 906'ya ulaştığı, 449 bin 241 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği, 546 yeni vaka tespit edildiği, 750 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece toplam can kaybı 9 bin 602'ye, vaka sayısı 743 bin 877'ye, iyileşen kişi sayısı da 726 bin 932'ye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Selma Ergeç Selçuk Balcı Tamer Levent Funda Eryiğit
Spor Diego Ali Koç Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Suudi Arabistan ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 20:16:36. #1.13#

title