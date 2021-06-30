Suudi Arabistan ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Suudi Arabistan ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Suudi Arabistan ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 7 bin 819'a, Umman'da 3 bin 100'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 7 bin 819'a, Umman'da 3 bin 100'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1486 kişinin enfekte olduğu, 1055 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, can kayıplarının 7 bin 819'a, vakaların 487 bin 592'ye, iyileşenlerin 467 bin 633'e yükseldiği aktarıldı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 44 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 2 bin 9 kişinin enfekte olduğu, 1574 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, son rakamlarla ölü sayısının 3 bin 100'e, enfekte olanların 268 bin 545'e, iyileşenlerin ise 234 bin 861'e çıktığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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