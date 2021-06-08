Suudi Arabistan ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı
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Suudi Arabistan ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Suudi Arabistan ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı
Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 17, Umman'da 10 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 17, Umman'da 10 kişi daha yaşamını yitirdi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 17 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1261 yeni vaka tespit edildiği, 922 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 7 bin 488'e, vaka sayısının 459 bin 968'e, iyileşenlerin sayısının da 442 bin 782'ye ulaştığı kaydedildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 10 kişi daha yaşamını yitirdi, 1553 yeni vaka tespit edildi, 721 kişi de iyileşti.

Son verilerle toplam can kaybının 2 bin 434'e, vaka sayısının da 226 bin 648'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı 206 bin 26'ya ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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