Suudi Arabistan ve Umman'da koronavirüs vakaları arttı 19) tespit edilenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 86'ya, Umman'da ise 20'ye yükseldi.

19) tespit edilenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 86'ya, Umman'da ise 20'ye yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 24 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi.

Ülkedeki vaka sayısının 86'ya yükseldiği aktarılan açıklamada, virüs bulaşan bir kişinin ise iyileştiği hatırlatıldı.

Öte yandan Umman'da bir kişide daha virüs tespit edilmesinin ardından vaka sayısı 20'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs bulaşanlardan 18'inin İran'a, birinin de İtalya'ya seyahat ettiği, diğer bir kişinin salgına yakalanma nedeninin ise araştırıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA