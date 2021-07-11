Suudi Arabistan ve Umman arasında koordinasyon konseyi kurulması için anlaşmaya varıldı

Suudi Arabistan ve Umman, koordinasyon konseyi kurulması için protokol imzaladı.

Suudi Arabistan ve Umman, koordinasyon konseyi kurulması için protokol imzaladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında, iki ülke arasında koordinasyon konseyi kurulması için anlaşmaya varıldı.

Protokol, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Ummanlı mevkidaşı Bedr el-Busaidi tarafından imzalandı.

İmza törenine Umman Sultanı ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz de katıldı.

Suudi Arabistan ve Umman liderlerinin talimatıyla hazırlanan protokol, iki ülke arasında ortak tüm alanlarda ve ilgili konularda görüş alışverişi ve koordinasyon sağlanması için bir koordinasyon konseyi kurulmasını öngörüyor.

Eski Umman Sultanı Kabus bin Said'in hayatını kaybetmesinin ardından 11 Ocak 2020'de yerine geçen Heysem bin Tarık, ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiriyor.

İki günlük ziyaret için bugün Suudi Arabistan'a gelen Sultan Heysem, ülkenin kuzeyindeki Neom Sarayı'nda Kral Selman bin Abdulaziz'le bir araya gelmişti.

Eski Umman Sultanı Kabus bin Said de göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini 11 Aralık 1971'de Suudi Arabistan'a yapmıştı.

11 yıldır yapılan ilk ziyaret

Sultan Heysem'in ziyareti, Umman'dan Suudi Arabistan'a liderler düzeyinde 11 yıldır aradan sonra yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Eski Umman Sultanı Kabus bin Said, son olarak 29 Mayıs 2010'da Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.

Suudi Arabistan Kralı Selman ise geçen yıl Sultan Kabus'un vefatı dolayısıyla taziye amaçlı Umman'ın başkenti Muskat'ı ziyaret etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran