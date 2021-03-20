Suudi Arabistan ve Tunus, olumsuz hava koşulları nedeniyle uydu fırlatma işlemini erteledi
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Suudi Arabistan ve Tunus, olumsuz hava koşulları nedeniyle uydu fırlatma işlemini erteledi

20.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:40
Suudi Arabistan ve Tunus, olumsuz hava koşulları nedeniyle uydu fırlatma işlemini erteledi

Suudi Arabistan ve Tunus, olumsuz hava koşulları nedeniyle uzaya uydu fırlatma işlemini ileri bir tarihe ertelediklerini duyurdu.

Suudi Arabistan ve Tunus, olumsuz hava koşulları nedeniyle uzaya uydu fırlatma işlemini ileri bir tarihe ertelediklerini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Rusya'ya ait fırlatma füzesiyle uzaya göndermeyi planladığı "ŞahinSat" adlı uydunun fırlatılmasının Kazakistan'daki hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu uydunun yeni fırlatılma tarihine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan'ın küçük hacimli yeni nesil uydusu "ŞahinSat", yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekimi ve gemilerin rota takibi özelliklerini taşıyor.

Öte yandan, Tunus medyasında da ülkenin yerli imkanlarla ürettiği ve aynı şekilde Rus fırlatma roketiyle uzaya göndermeyi planladığı uydunun Kazakistan'daki olumsuz hava şartları nedeniyle fırlatılamadığı aktarıldı.

Medyada, uydu fırlatma işleminin başka bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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