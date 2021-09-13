Suudi Arabistan ve Sudan yatırımlarla ilgili ortak mekanizmalar oluşturma konusunda anlaştı - Haberler Ekonomi
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Suudi Arabistan ve Sudan yatırımlarla ilgili ortak mekanizmalar oluşturma konusunda anlaştı

AA / Ömer Erdem - Haberler | Ekonomi
Suudi Arabistan ve Sudan yatırımlarla ilgili ortak mekanizmalar oluşturma konusunda anlaştı

Sudan ve Suudi Arabistan, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği ve yatırımlarla ilgili ortak mekanizmalar oluşturulması konusunda anlaştı.

Sudan ve Suudi Arabistan, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği ve yatırımlarla ilgili ortak mekanizmalar oluşturulması konusunda anlaştı.

Sudan'ın başkenti Hartum'da dün başlayan, Sudan Tarım ve Orman Bakanı Et Tahir El Harbi ile Suudi Arabistan Tarım ve Su Bakanı Abdurrahman Bin Abdulmuhsin El Fadli'nin başkanlık ettiği Suudi Arabistan-Sudan Yatırım Forumu sona erdi.

Sudan Yatırım ve Uluslararası İş Birliği Bakanlığı Müsteşarı Ahlam Medeni Sebil, yaptığı açıklamada, ekim ayında Hartum'da iki ülkeden iş insanlarının katılacağı forumda anlaşmaların ve mutabakat zabıtlarının imzalanmasını ve yeni yatırım projelerinin tartışılmasını beklediklerini söyledi.

Forumun kapanış bildirisine göre taraflar, ekonomi ve yatırımla ilgili dosyaları tartışmak için ortak mekanizmalar oluşturma konusunda anlaştı.

Taraflar, tarım, sulama, hayvancılık, enerji, petrol, elektrik, madencilik, iletişim, dijital dönüşüm, ulaşım ve altyapı alanlarında yatırım için bir dizi projeyi ele aldı.

Açıklamada, "İki taraf, yukarıdaki alanlarda bir dizi projeye dair temeller ve ilkeler üzerinde iki ülke ortak menfaatini sağlayacak şekilde mutabakata varmıştır." ifadesine yer verildi.

Sudan hükümeti raporlarına göre, Suudi Arabistan'ın son 20 yılda Sudan'daki yatırımlarının hacmi yaklaşık 36 milyar dolara ulaştı.

AA / Ömer Erdem - Ekonomi Haberleri
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Haber: Suudi Arabistan ve Sudan yatırımlarla ilgili ortak mekanizmalar oluşturma konusunda anlaştı - Haberler Ekonomi
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