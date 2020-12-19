Suudi Arabistan ve Rusya iş birliğini artırmak için çalışmaya devam edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Suudi Arabistan ve Rusya iş birliğini artırmak için çalışmaya devam edecek

19.12.2020 22:43 | Son Güncelleme: 19.12.2020 22:46
Suudi Arabistan ve Rusya iş birliğini artırmak için çalışmaya devam edecek

Suudi Arabistan ve Rusya, aralarındaki ekonomik iş birliğini artırmak için çalışmaya devam etme konusunda anlaştı.

Suudi Arabistan ve Rusya, aralarındaki ekonomik iş birliğini artırmak için çalışmaya devam etme konusunda anlaştı.

Rusya-Suudi Arabistan Hükümetler arası İşbirliği Komitesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman bin Abdulaziz ile Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'dan yapılan açıklamada yetkililerin, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, sanayi ve yatırım iş birliğini artırmak için çalışmaya devam etme konusunda anlaştığı ifade edildi.

Yetkililerin ayrıca Hükümetler arası İşbirliği Komitesi 7. dönem toplantısının 2021'de Suudi Arabistan'da yapılmasına karar verdiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Seda Bakan Gülben Ergen Demet Özdemir Birkan Sokullu
Spor Falcao Erol Bulut Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Yangın Gaziantep Galatasaray Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan ve Rusya iş birliğini artırmak için çalışmaya devam edecek | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 22:46:38. #1.15#
title