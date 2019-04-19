Suudi Arabistan ve Mısır Çekirge İstilası Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Sudan ve Eritre'deki çekirge istilasının Kızıldeniz'in iki yakasındaki Mısır ve Suudi Arabistan'ı da etkisi altına alacağı uyarısında bulundu. Örgüt, 'istilanın' ekinler ve gıda güvenliği için tehdit olabileceğini de belirtti.

FAO'nun açıklamasında, Eritre ve Sudan'ın Kızıldeniz sahili boyunca uzanan ovalardaki bol yağışlar, ekim ayından bu yana çekirgelerin iki nesil üremesine neden oldu. Bu da çekirge nüfusunda oldukça hareketli sürülerin oluşmasına yol açtı" denildi. Euronews.com'da Görüntüle