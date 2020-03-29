Suudi Arabistan ve Lübnan'da Kovid-19 vakaları arttı Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1299'a çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1299'a çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti. Lübnan'da ise vaka sayısı 438'e, ölü sayısı 10'a yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 8 olduğu ifade edildi.

Vaka sayısının ise 1299'a yükseldiği aktarılan açıklamada, 12 kişinin yoğun bakımda olduğu, 66 kişinin ise hastalığı yendiği bilgisi paylaşıldı.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise kronik rahatsızlığı olan hastalardan ikisinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 10'a çıktığı belirtildi.

Son 24 saatte ülkede 26 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 438'e yükseldiği bildirilen açıklamada, bugüne kadar 23 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Kaynak: AA