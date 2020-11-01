Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

01.11.2020 17:13 | Son Güncelleme: 01.11.2020 17:16
Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 18, Kuveyt'te 3 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 18, Kuveyt'te 3 kişi daha hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 18 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 374 yeni vaka tespit edildiği, 394 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 420'ye, vaka sayısının 347 bin 656'ya yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı da 334 bin 236'ya ulaştı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 3 kişi daha yaşamını yitirdi, 608 yeni vaka kaydedildi, 696 kişi iyileşti.

Son verilerle toplam can kaybı 782'ye, vaka sayısı 126 bin 534'e yükselirken, sağlığına kavuşanların sayısı 117 bin 558'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

İlgili Haberler

Son Dakika | - Suudi Arabistan'da orman yangını sürüyor
Son Dakika | - Suudi Arabistan'da orman yangını sürüyor
Suudi Arabistan'da Türk ürünlerine boykota süpermarket zincirleri de katıldı
Suudi Arabistan'da Türk ürünlerine boykota süpermarket zincirleri de katıldı
Suudi Arabistan: 'Kasım'da yurt dışından gelecek Umre ziyaretçileri için hazırız'
Suudi Arabistan: "Kasım'da yurt dışından gelecek Umre ziyaretçileri için hazırız"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Ümit Özdağ Ersin Tatar Osman Durmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Deniz Seki Aleyna Tilki İkbal Gürpınar
Spor Babel Gökhan Töre Eddie Newton Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 17:17:44. #1.15#
title