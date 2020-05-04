Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
04.05.2020 17:16 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:16

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 191'e, Kuveyt'te 40'a yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 191'e, Kuveyt'te 40'a yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son olarak 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 191'e çıktığı belirtildi.

Ülkede ayrıca 1645 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 28 bin 656 olduğu aktarıldı.

Açıklamada, şu ana kadar 4 bin 476 hastanın da sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Kuveyt'te son durum

Kuveyt Sağlık Bakanlığı ise Kovid-19 taşıyan 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ülkede 295 kişide daha virüs tespit edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, son verilere göre ölü sayısının 40'a, vaka sayısının da 5 bin 278'e yükseldiği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında 1947 kişinin de hastalığı atlatarak iyileştiği belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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