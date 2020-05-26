Suudi Arabistan ve Katar'da koronavirüs kaynaklı can kayıpları arttı
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Suudi Arabistan ve Katar'da koronavirüs kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 411'e, Katar'da 28'e yükselirken, Bahreyn, Lübnan ve Filistin'de vaka sayısı arttı.

Suudi Arabistan ve Katar'da koronavirüs kaynaklı can kayıpları arttı
26.05.2020 19:45 | Son Güncelleme: 26.05.2020 19:45

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 411'e, Katar'da 28'e yükselirken, Bahreyn, Lübnan ve Filistin'de vaka sayısı arttı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 411 olduğu, vaka sayısının 76 bin 726'ya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca 48 bin 450 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ölü sayısının 28'e, vaka sayısının 47 bin 207'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 11 bin 844 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 9 bin 223'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 4 bin 916 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının bin 140'a yükseldiği, iyileşen sayısının 689 olduğu belirtildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığınca da vaka sayısının 605'e, iyileşen sayısının 475'e yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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