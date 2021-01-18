Suudi Arabistan ve Katar arasında deniz ticareti yeniden başladı
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Suudi Arabistan ve Katar arasında deniz ticareti yeniden başladı

18.01.2021 00:05 | Son Güncelleme: 18.01.2021 00:08
Suudi Arabistan ve Katar arasında deniz ticareti yeniden başladı

Suudi Arabistanlı yetkililer, 3 yılı aşkın bir aranın ardından Suudi Arabistan-Katar arasındaki deniz ticaretinin yeniden başladığını duyurdu.

Suudi Arabistanlı yetkililer, 3 yılı aşkın bir aranın ardından Suudi Arabistan-Katar arasındaki deniz ticaretinin yeniden başladığını duyurdu.

Demmam kentindeki Kral Abdülaziz Limanı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan ve Katar arasındaki deniz ticareti, Katar'daki Uluslararası Hamed Limanı'ndan gelen 27 konteynerle yeniden başladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada başka detaya yer verilmedi.

Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi

Körfez krizini sonlandıran 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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