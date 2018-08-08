Suudi Arabistan ve Kanada İlişkilerinde Gerilim Sürüyor

– Suudi Arabistan ve Kanada arasında insan hakları konusunda yaşanan anlaşmazlıklara bağlı diplomatik sorunlar, bozulan ticaret anlaşmaları, askıya alınan uçuşlar ve bir dizi diğer yaptırımlarla sürüyor. Suudi Arabistan şimdi de Kanada'da tedavi gören vatandaşlarının ülkeden ayrılmasının koordinasyonu üzerinde çalışıyor.

CNBC'de yer alan habere göre geçen hafta Kanada Dışişleri Bakanı'nın bazı Twitter paylaşımlarıyla Ottawa'nın Suudi Arabistan'da tutuklanan sivil toplum aktivistlerine ilişkin endişelerini ifade etmesiyle iki ülke arasındaki gerilim yükseldi.

Riyad yönetimi bunu ülkenin egemenliğinin ihlali olarak değerlendirdi ve Kanada'ya bir dizi yaptırım uygulamaya başladı.

Kanada Dışişleri Bakanı'nın twitter paylaşımı ardından Suudi Arabistan önce açıklamayı kınadı, sonra da Kanada'nın Suudi Arabistan Büyükelçisini ülkeden ihraç etmek dahil bir dizi yaptırım uyguladı.

Suudi Arabistan bu hamlesinin ardından Kanada ile tüm ticaretini durdurdu ve Kuzey Amerika ülkesinde eğitimi devam eden 16 bin öğrencisine ya yurda dönmelerini ya da eğitimlerini başka bir ülkede tamamlamalarını emretti. Buna ek olarak Suudi Arabistan, devlete ait hava yollarının direk Toronto uçuşlarını askıya aldı. En son da KAnada'da tıbbi tedavileri devam eden tüm Suudi vatandaşı hastaların ülkeden çıkarılmasının koordinasyonu üzerinde çalışılıyor.

İki ülke arasındaki ticaret 2017'de 4 milyar doların biraz üzerinde gerçekleşti. Bunun önemli bir kısmı ise Suudi Arabistan'a satılan otomatik silahlı savaş araçları. Suudi Arabistan, Kanada'ya ihraç ettiği petrol ile Kanada'nın en büyük 17. ticaret ortağı. - İstanbul