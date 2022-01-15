Suudi Arabistan ve Fransa'dan Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı
AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel
Suudi Arabistan ve Fransa'nın Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi.
Suudi Arabistan ve Fransa'nın Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Batı Filosu Donanması, Fransa Deniz Kuvvetleri ile Kızıldeniz'de ortak askeri tatbikat düzenledi.
Deniz kuvvetlerinin hazırlık seviyesini ve askeri kapasitesini yükseltmek hedefiyle düzenlenen tatbikata deniz uçakları ve gemilerin katıldığı kaydedildi.
Haberde tatbikatın süresine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Mısır ve ABD'nin de pazar günü Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdiği bildirilmişti.
AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Son Dakika Haberleri