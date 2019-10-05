Suudi Arabistan ve Filistin ilk kez Batı Şeria'da karşı karşıya gelecek

05.10.2019 14:01

Suudi Arabistan ve Filistin FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri için Batı Şeria'da karşı karşıya gelecek. 15 Ekim'de oynanacak maçın adresi Ramallah yakınlarındaki Al-Ram stadı.



İki ülkenin milli takımları daha önce de karşı karşıya gelmişti ancak Suudi Arabistan Filistin toprakları yerine üçüncü bir ülkede oynamayı tercih etmişti. İki takım ilk kez işgal altındaki Filistin topraklarında kozlarını paylaşacak. Euronews.com'da Görüntüle