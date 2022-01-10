Suudi Arabistan ve Çin Dışişleri Bakanları, İran'ın nükleer programını ve bölgesel konuları görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile İran'ın nükleer programı ve bölgede istikrarın güçlendirilmesi konularını değerlendirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, resmi temasları kapsamında Çin'i ziyaret eden Bin Ferhan'ın, Çinli Bakan Vang'la bir araya geldiği kaydedildi.

Çin'in Wuxi kentinde gerçekleşen görüşmede ikilinin, ilişkileri güçlendirme yollarının yanı sıra Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesini ele aldığı kaydedildi.

Uluslararası meseleler ile bölge ve dünya barışı çabalarının masaya yatırıldığı görüşmede ikilinin ayrıca " İran'ın nükleer programı ve bu kapsamda yürütülen uluslararası müzakerelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu" ifade edildi.

Bakanların ayrıca Afganistan'da güvenlik ve istikrarı teminat altına alan her çabanın desteklenmesinin önemini vurguladığı, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade de bugün düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan ile görüşmeler ve nükleer müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Suudi Arabistan ile müzakerelerin Irak'ın ev sahipliğinde devam edeceğini belirten Hatibzade, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın, Çinli mevkidaşının davetine icabet ederek hafta sonu Pekin'i ziyaret edeceğini söylemişti.

AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Son Dakika Haberleri

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