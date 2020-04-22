Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi - Haber
Suudi Arabistan, Cezayir, Haber

Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi

Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi Karadağ ve Bulgaristan'dan gelen Türk vatandaşlarının karantina süresinin bitmesinin ardından Adıyaman'da ki yurtlara, Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen Türk vatandaşları yerleştirildi.

22.04.2020 21:21 | Son Güncelleme: 22.04.2020 21:23
Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi

Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi

ADIYAMAN - Karadağ ve Bulgaristan'dan gelen Türk vatandaşlarının karantina süresinin bitmesinin ardından Adıyaman'da ki yurtlara, Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen Türk vatandaşları yerleştirildi.

Gençlik ve Haberleri, Spor Haber'>Spor Bakanlığına bağlı Kredili Yurtlar Kurumu yurtlarına Suudi Arabistan'dan 308, Cezayir'den ise 349 kişi yerleştiriliyor. Suudi Arabistan'dan uçak ile Gaziantep'e oradan da karayoluyla Adıyaman'a gelen 308 Türk vatandaşı akşam saatlerinde Safvan bin Muattal Kız Yurduna yerleştirildi.

Aynı günün gecesinde ise Cezayir'den bir uçak ile 349 kişinin yine Gaziantep'e, oradan da yine karayoluyla Adıyaman'da ki aynı yurda yerleştirileceği öğrenildi.

Safvan bin Muattal Kız Yurdunda yaklaşık 20 gün önce Karadağ'dan gelen 479, Bulgaristan'dan gelen 25 kişi misafir edilmişti.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca yurtta karantina altında tutulacak olan Türk vatandaşları için en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Odalara terliğinden şampuanına, Kur'an-ı Kerim'den seccadesine kadar bırakıldı.

Geniş güvenlik önlemleri altında yurda giriş yapan Türk vatandaşlarını en iyi şekilde misafir edeceklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında misafir edilmesi korona virüs ile mücadele sürecinin başından beri devam ediyor. Daha önce Karadağ'dan gelen 479 kişi ve Bulgaristan'dan gelen 25 kişiyi misafir ettik. Onları sağ salim bir şekilde yolcu ettikten sonra bugün itibariyle Suudi Arabistan'dan ve Cezayir'den yaklaşık 650'ye yakın yurttaşımızı misafir edeceğiz Burada kalan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarından tutun da, en ince ayrıntılarına kadar, özel isteklerine kadar, onların burada 15 gün içerisinde, hiçbir şekilde sıkılmadan her türlü ihtiyaçlarına cevap vereceğiz. Beş yıldızlı otel niteliğinde olan yurtlarımızda her türlü misafirperverliği göstereceğiz" diye konuştu.

Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Galatasaray'da sürpriz gelişme! Terim'in en yakınındaki isim görevinden ayrıldı Haber
Galatasaray'da sürpriz gelişme! Terim'in en yakınındaki isim görevinden ayrıldı
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor Haber
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haber
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
İşte 31 ilin dışında sokağa çıkma yasağının uygulanacağı tek yer Haber
İşte 31 ilin dışında sokağa çıkma yasağının uygulanacağı tek yer
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haber
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Bakan Koca, New York Times'ın 'Türkiye ölümleri gizliyor' iddiasına yanıt verdi Haber
Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi
Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi
Mermer ustası, ilgi artınca 'Evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı
Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Bakan Koca'dan 'Koronavirüste ikinci dalga olur mu?' sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Hulusi Akar Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aslı Enver Cem Yılmaz Hande Yener Demet Akalın
Spor Mesut Özil Tamer Tuna Ersun Yanal Shane Larkin Anderson Talisca
Daha Fazla Tbmm Nisan Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 23:09:07. #1.15#
title