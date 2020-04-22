Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi
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Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi

Karadağ ve Bulgaristan'dan gelen Türk vatandaşlarının karantina süresinin bitmesinin ardından Adıyaman'daki yurtlara, Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen Türk vatandaşları yerleştirildi.

22.04.2020 21:12 | Son Güncelleme: 22.04.2020 21:12
Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi

Karadağ ve Bulgaristan'dan gelen Türk vatandaşlarının karantina süresinin bitmesinin ardından Adıyaman'daki yurtlara, Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen Türk vatandaşları yerleştirildi.

Gençlik ve Haberleri, Spor Haber'>Spor Bakanlığına bağlı Kredili Yurtlar Kurumu yurtlarına Suudi Arabistan'dan 308, Cezayir'den ise 349 kişi yerleştiriliyor. Suudi Arabistan'dan uçak ile Gaziantep'e oradan da karayoluyla Adıyaman'a gelen 308 Türk vatandaşı akşam saatlerinde Safvan bin Muattal Kız Yurduna yerleştirildi. Aynı günün gecesinde ise Cezayir'den bir uçak ile 349 kişinin yine Gaziantep'e, oradan da yine karayoluyla Adıyaman'daki aynı yurda yerleştirileceği öğrenildi.

Safvan bin Muattal Kız Yurdunda yaklaşık 20 gün önce Karadağ'dan gelen 479, Bulgaristan'dan gelen 25 kişi misafir edilmişti.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca yurtta karantina altında tutulacak olan Türk vatandaşları için en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Odalara terliğinden şampuanına, Kur'an-ı Kerim'den seccadesine kadar bırakıldı.

Geniş güvenlik önlemleri altında yurda giriş yapan Türk vatandaşlarını en iyi şekilde misafir edeceklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında misafir edilmesi korona virüs ile mücadele sürecinin başından beri devam ediyor. Daha önce Karadağ'dan gelen 479 kişi ve Bulgaristan'dan gelen 25 kişiyi misafir ettik. Onları sağ salim bir şekilde yolcu ettikten sonra bugün itibariyle Suudi Arabistan'dan ve Cezayir'den yaklaşık 650'ye yakın yurttaşımızı misafir edeceğiz Burada kalan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarından tutun da, en ince ayrıntılarına kadar, özel isteklerine kadar, onların burada 15 gün içerisinde, hiçbir şekilde sıkılmadan her türlü ihtiyaçlarına cevap vereceğiz. Beş yıldızlı otel niteliğinde olan yurtlarımızda her türlü misafirperverliği göstereceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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