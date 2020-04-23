Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Türkler, yurda getirildi
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Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Haber

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Türkler, yurda getirildi

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Türkler, yurda getirildi Korona virüs nedeniyle uluslararası uçuşların durmasının ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde mahsur kalan Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları(THY)'nın tahliye uçağıyla yurda getirildi.

23.04.2020 19:37 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:37
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Türkler, yurda getirildi

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Türkler, yurda getirildi

İSTANBUL - Korona virüs nedeniyle uluslararası uçuşların durmasının ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde mahsur kalan Türk vatandaşları, Türk Hava Yolları(THY)'nın tahliye uçağıyla yurda getirildi.

Türk Hava Yolları(THY), korona virüs (Kovid-19) nedeniyle farklı ülkelerinde mahsur kalan Türk vatandaşlarını intikal uçuşlarıyla Türkiye'ye getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan bir grup Türk vatandaşı daha bugün saat 15.30 sıralarında İstanbul'a getirildi. İstanbul Havalimanı apronunda hazır bekleyen özel tulumlu sağlık görevlileri uçak içinde ilk kontrolü yapmasının ardından yolcular otobüslere alındı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından yolcular, karantinaya alınacakları yurtlara götürüldü. Suudi Arabistan'dan gelen yolcuların Bolu'ya, Birleşik Arap Emrlikleri'nden gelen yolcuların ise Sakarya'ya nakledilerek burada belirlenen yurtlarda 14 gün karantinaya alınacağı öğrenildi.

Türk Hava Yolları 28 Nisan tarihine kadar dünyanın 59 farklı ülkesinden gerçekleştireceği toplam 195 özel seferle 25 bine yakın vatandaşının Türkiye'ye getirecek.

Kaynak: İHA

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