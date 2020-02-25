Suudi Arabistan ve BAE'nin Trump'ın seçim kampanyasına yüz milyonlarca dolar bağışladığı iddia...

25.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:30

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu seçimlere yönelik müdahale soruşturmasının tanıklarından Lübnan asıllı Andy Khawaja, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yasa dışı yollarla Trump'ın seçim kampanyasına yüz milyonlarca dolar bağış yaptığını iddia etti.

İngiltere merkezli Spectator dergisinde yayımlanan makaleye göre, internet üzerinden ödeme hizmeti sunan Allied Wallet şirketinin sahibi Khawaja, ABD'deki seçimlere müdahale soruşturmasında, "Suudi Arabistan ve BAE'nin 2016'da başkanlığı Trump için satın aldığını" söyledi.

Suudi Arabistan ve BAE'nin yasa dışı yollarla Trump'ın seçim kampanyasına yüz milyonlarca dolar aktardığını öne süren Khawaja, bağışların ABD vatandaşlarının internet üzerinden çalınan kimlik bilgileri kullanılarak yapıldığını ve yasal olarak Federal Seçim Komisyonuna bildirilmeyen 200 dolardan düşük bağışlar şeklinde gösterildiğini ifade etti.

Kendi şirketi tarafından sağlanan teknoloji sayesinde söz konusu iki ülkenin Trump'ın seçim kampanyasına binlerce kez düşük miktarlı bağışlar yaptığını iddia eden Andy Khawaja, olayda en önemli rolü başta Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan olmak üzere BAE yöneticilerine danışmanlık yapan Lübnan asıllı Amerikalı iş adamı George Nadir'in oynadığını belirtti.

Nadir-Bin Zayid ilişkisi

Khawaja, 2016'da Orta Doğu bölgesinde faaliyet gösterecek bir online alışveriş sitesi kurmak için yatırımcılara ihtiyaç duydu. Bu sayede BAE Veliaht Prensi Bin Zayid için çalışan George Nadir ile irtibat kurdu.

Khawaja'nın anlatımına göre, Nadir, kendisine BAE kraliyet ailesinden bir yatırımcı bulduğunu söyledi. Bu yatırımcı, Khawaja'nın projesine 500 milyon dolar yatırımda bulunacağını iletti ancak para gönderilmedi. Bunun yerine Nadir, Eylül 2016'da Khawaja'ya BAE tarafından Trump'ın seçim kampanyasına düşük miktarlı bağışlar yapabilmek için bir ödeme sistemine ihtiyacı olduğunu ve Khawaja'nın alışveriş sitesi için kullandığı ödeme sistemini satın almak istediğini anlattı.

Para kaynağını Suudiler, bağışlarda kullanılan ABD vatandaşlarının kimlik bilgilerini Çinliler sağladı

Andy Khawaja, George Nadir'in kendisine BAE ve Trump'ın İran'a karşı politikalarının örtüştüğünü anlatarak şunları söyledi:

"Trump'ın seçim kampanyasındaki insanlarla görüştüm. Patronum Trump ile anlaşma yaptı. Eğer biz onun seçilmesini sağlarsak İran'a karşı sert politikalar izleyecek ve (önceki ABD Başkanı Barack) Obama hükümetinin imzaladığı nükleer anlaşmadan ayrılacak. İran ekonomisinin belini kıracak ve İran'ın petrol satışlarına yaptırım uygulayacak. Bu da onların petrol piyasasında rekabet etmelerini çok zorlaştıracak. Bunların hepsi bizim için yüz milyarlarca dolar değerinde. Bu yüzden Hillary'nin (Clinton) seçilmesine izin veremeyiz."

Khawaja, bunun üzerine Nadir'e Trump'ın kazanacağını düşünmenin çılgınlık olacağını söylediğini, Nadir'in ise patronunun yanlış ata oynamayacağını belirterek, "Para Suudilerden gelecek. BAE, Çinlilerden satın aldığı veriler sayesinde operasyonu yönetecek. 10 milyon Amerikan vatandaşının verilerine ve bitmeyen bir para kaynağına sahibiz. Ruslar da işin içinde. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile görüştüm ve ondan da yeşil ışığı aldım çünkü Putin de bizimle aynı düşüncede. Hillary kaybetmeli." ifadelerini kullandığını aktardı.

Görev süresi boyunca Rusya ile iş birliği yaparak seçimlere hile karıştırmak ve yabancı devlet adamlarıyla kişisel çıkarlar konusunda pazarlık yapmakla suçlanan Trump, seçimlere hile karıştırdığı konusunda yapılan soruşturmada suçsuz bulunmuştu.

Soruşturmada yargılanan BAE Veliaht Prensi Bin Zayid için çalışan George Nadir de kendisine yönelik suçlamalardan aklanmıştı. Bu soruşturmanın dışında çocuk istismarı suçlamasıyla geçen yıl haziranda tutuklanan Nadir, yargılandığı dava sonucunda 13 Ocak'ta suçlu bulunmuştu. Nadir'in 10 ila 30 yıl hapis cezasına çarptırılacağı belirtiliyor.

Kaynak: AA