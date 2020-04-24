Suudi Arabistan ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı arttı
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Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Güncel, Haber

Suudi Arabistan ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 127'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 64'e yükseldi.

24.04.2020 20:00 | Son Güncelleme: 24.04.2020 20:00
Suudi Arabistan ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 127'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 64'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 127 olduğu belirtildi.

Vaka sayısının 1172 artarak 15 bin 102'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 2 bin 49'a ulaştığı ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 64'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca 525 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 9 bin 281'e çıktığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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