Suudi Arabistan ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Suudi Arabistan ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 292'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 210'a yükselirken, Katar'da da vaka sayıları arttı.

Suudi Arabistan ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
15.05.2020 18:04 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:04

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 292'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 210'a yükselirken, Katar'da da vaka sayıları arttı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ülkedeki toplam can kaybının 292'ye çıktığı belirtildi.

Ülkede bugün 2 bin 307 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 49 bin 176'ya ulaştığı kaydedilen açıklamada, 2 bin 818 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 21 bin 869'a yükseldiği bilgisine yer verildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 210'a yükseldiği belirtildi.

Ülkede 747 kişide daha virüs tespit edilerek vaka sayısı 21 bin 813 olurken, enfekte olanlardan 398 kişinin sağlığına kavuşmasıyla şu ana kadar iyileşenlerin sayısının 7 bin 328'e ulaştığı aktarıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 1153 artarak 29 bin 425'e yükseldiğini açıkladı.

Virüs kaynaklı yeni ölüm kaydedilmeyen ülkede, 190 kişinin iyileştiği ve iyileşen hasta sayısının 3 bin 546'ya ulaştığı bildirildi.

Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 14 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Haber
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor Haber
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı Haber
Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı Haber
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi Haber
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Haber
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi
İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi
Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı
Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı
Adım atacak yer kalmadı! Avcılar'daki semt pazarında akıl almaz yoğunluk
Adım atacak yer kalmadı! Avcılar'daki semt pazarında akıl almaz yoğunluk
16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu
16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan koronavirüse yakalandı
Bilgisayar korsanı, Zoom üzerindeki İncil dersini ele geçirip cinsel içerikli film izletti
Bilgisayar korsanı, Zoom üzerindeki İncil dersini ele geçirip cinsel içerikli film izletti
Bu hafta tüm yurtta etkili olacak 'çöl tozları' için uzmanlardan uyarı: Korona ile benzer belirtiler gösteriyor
Bu hafta tüm yurtta etkili olacak "çöl tozları" için uzmanlardan uyarı: Korona ile benzer belirtiler gösteriyor
MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu
MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı
Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
Koronadan ölenlerin sayılarını gösteren panoya 'Trump'ın ölüm saati' adı verildi
Koronadan ölenlerin sayılarını gösteren panoya "Trump'ın ölüm saati" adı verildi
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
80 yaşındaki kadını dolandıran şüphelileri, dövme detayı ele verdi
80 yaşındaki kadını dolandıran şüphelileri, dövme detayı ele verdi
Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e yükseldi
Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e yükseldi
19 kişinin hayatını kaybettiği Ordu'da uyarılar devam ederken, Çatalpınar ilçesinde hiç pozitif vaka çıkmadı
19 kişinin hayatını kaybettiği Ordu'da uyarılar devam ederken, Çatalpınar ilçesinde hiç pozitif vaka çıkmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Süreyya Önder Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Neva Hadise Sinem Kobal Türkan Şoray
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Bülent Uygun Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Karar Haziran Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 21:13:30. #1.14#
title