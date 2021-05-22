Suudi Arabistan ve ABD'nin ortak hava tatbikatı sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suudi Arabistan ve ABD'nin ortak hava tatbikatı sona erdi

Suudi Arabistan ve ABD'nin ortak hava tatbikatı sona erdi
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan'ın ABD ile ortak düzenlediği "Çöl Serabı 3" isimli hava tatbikatının tamamlandığı bildirildi.

Suudi Arabistan'ın ABD ile ortak düzenlediği "Çöl Serabı 3" isimli hava tatbikatının tamamlandığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, Suudi Arabistan ile ABD hava kuvvetlerinin gerçekleştirdiği tatbikatta, oluşacak tehditlere karşı ortak savaş senaryolarının icra edildiği belirtildi.

Haberde, Suudi Arabistan ve ABD güçleri arasında yürütülen bu tatbikatlarla, bölgenin emniyet ve güvenliğini tehdit etmesi muhtemel herhangi bir saldırıya karşı gerekli caydırıcı güç oluşturmanın hedeflendiği kaydedildi.

Tatbikata, Suudi Arabistan'ın F-15SI, F-15C, Typhoon ve Tornado savaşçıları, erken uyarı sistemleri, elektronik keşif ve yakıt ikmali, ABD'nin ise F-15, F-16, F-18 ve AWACS savaş uçaklarıyla katıldığı ifade edilen haberde, tatbikatın ne zaman başladığı ve nerede yapıldığına dair bilgi verilmedi.

Öte yandan, ABD askeri medyasında 18 Mayıs'ta yayımlanan fotoğraflara göre, tatbikat başkent Riyad yakınındaki Prens Sultan Hava Üssü'nde gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

İsrailli pilottan 'Gazze'den gelen roketleri durduramadığımız için çok katlı binaları vurduk' itirafı
İsrailli pilottan "Gazze'den gelen roketleri durduramadığımız için çok katlı binaları vurduk" itirafı
Blinken: 'Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır'
Blinken: "Türkiye ile iş birliğinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır"
Anadolu Ajansı, iki bakana sorduğu Sedat Peker sorusuyla gündem olan muhabir Musab Turan'la yollarını ayırdı
Anadolu Ajansı, iki bakana sorduğu Sedat Peker sorusuyla gündem olan muhabir Musab Turan'la yollarını ayırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Volkan Bozkır Mustafa Sarıgül Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Bülent Ersoy Demet Akalın Necati Şaşmaz
Spor Adem Büyük Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Suudi Arabistan ve ABD'nin ortak hava tatbikatı sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 21:47:14. #1.13#

title