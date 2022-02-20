Suudi Arabistan ve AB'li yetkililer, İran'ın nükleer programı ve "Husiler"i görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'ın nükleer programıyla ilgili yürütülen müzakereler ve Yemen'deki Husilerin ihlalleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bin Ferhan, Almanya'da düzenlenen 58. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile bir araya geldi.

Görüşmede, Suudi Arabistan ile AB arasındaki ilişkileri güçlendirme yollarının yanı sıra İran'ın nükleer programı ve bu konuda yürütülen uluslararası müzakereler masaya yatırıldı.

Görüşmede ayrıca Husilerin Yemen'de işlediği ihlallerin sona ermesi amacıyla yürütülen çalışmalar ve siyasi çözümü baltalayan eylemleri ele alındı.

İran'la yapılan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise AB aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

Washington, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken İran ise nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönerek yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini istiyor.

Taraflar, görüşmelerde karar aşamasına girildiğini belirtiyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.