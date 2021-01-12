Suudi Arabistan, Ürdün ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı
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Suudi Arabistan, Ürdün ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

12.01.2021 21:55 | Son Güncelleme: 12.01.2021 21:58
Suudi Arabistan, Ürdün ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 6 bin 300'e, Ürdün'de 4 bin 76'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 717'ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 6 bin 300'e, Ürdün'de 4 bin 76'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 717'ye yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin daha hayatını kaybettiği, 147 kişide virüs tespit edildiği, 151 kişinin iyileştiği bilgisine yer verildi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 300'e, vaka sayısının 364 bin 96'ya yükseldiğine işaret edilen açıklamada 355 bin 857 kişinin hastalığı atlattığı ifade edildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 33 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 1176 kişide Kovid-19 tespit edildiğini ve 1674 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, can kayıplarının 4 bin 76'ya, vakaların 309 bin 846'ya, iyileşenlerin de 292 bin 104'e yükseldiği bildirildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 6 kişinin daha hayatını kaybettiği, 3 bin 243 yeni vaka tespit edildiği, 2 bin 195 hastanın ise iyileştiği aktarıldı.

Son verilerle toplam can kaybının 717'ye, vaka sayısının 236 bin 225'e, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 210 bin 561'e çıktığı açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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