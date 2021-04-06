Suudi Arabistan, umre ve Kabe'de namaz için aşı olma veya Kovid-19'u geçirip iyileşme şartı getirdi
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Suudi Arabistan, umre ve Kabe'de namaz için aşı olma veya Kovid-19'u geçirip iyileşme şartı getirdi

Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel
Suudi Arabistan, umre ve Kabe'de namaz için aşı olma veya Kovid-19'u geçirip iyileşme şartı getirdi

Suudi Arabistan, ramazan ayında Mekke'deki Mescid-i Haram'da, sadece aşılanan veya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçirip iyileşen kişilerin umre yapabileceğini ve namaz kılabileceğini duyurdu.

Suudi Arabistan'dan yeni karar: Yalnızca aşı olmuş ya da korona geçirmiş kişiler umre ziyareti yapabilecek
Suudi Arabistan'dan yeni karar: Yalnızca aşı olmuş ya da korona geçirmiş kişiler umre ziyareti yapabilecek

Suudi Arabistan, ramazan ayında Mekke'deki Mescid-i Haram'da, sadece aşılanan veya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçirip iyileşen kişilerin umre yapabileceğini ve namaz kılabileceğini duyurdu.

Riyad yönetimi Kovid-19 salgınıyla mücadele için aldığı kararlara yenisini ekledi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Hac ve Umre Bakanlığından bir yetkili, salgınla mücadele için koruyucu tedbirlerin alındığını belirtti.

Yetkili, ramazan ayında Kabe'de mümkün olan kapasite dahilinde, sadece aşı olan ya da Kovid-19 geçirip iyileşen kişilere, umre yapma ve namaz kılma izni verileceğini belirtti.

Suudi Arabistan, ramazan ayında Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de vakit, cuma ve teravih namazlarının kılınabileceğini, ülkedeki diğer camilerin de salgın tedbirlerine riayet edilerek açık olacağını duyurmuştu.

Geçen yıl Haremi Şerif ve Mescid-i Nebevi'de teravih namazlarının cemaatsiz kılınacağı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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