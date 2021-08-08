Suudi Arabistan, umre için yurt dışından ziyaretçilere yarın başvuruları açacak

Suudi Arabistan yönetimi, yurt dışından umre ziyaretleri için başvuruların yarından itibaren alınacağını duyurdu.

Suudi Arabistan yönetimi, yurt dışından umre ziyaretleri için başvuruların yarından itibaren alınacağını duyurdu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 9 Ağustos'tan itibaren yurt dışından umre ziyaretçilerinin başvurularının alınacağını açıkladı. İlk olarak ayda 60 bin kişinin umre için kabul edileceği, bu sayının kademeli olarak 2 milyona çıkarılacağı belirtildi. Yurt içinden ve yurt dışından umre için başvuranların, Suudi Arabistan'da onay alan korona virüs aşılarından yaptırmış olması ve aşı olduğuna dair belgeyi yanında bulundurması gerektiği kaydedildi. Umre ziyaretçilerinin hangi ülkelerden kabul edileceği ve sayılarına yönelik bir açıklama yapılmadı.

Hac, 23 Temmuz'da sona ermişti

Suudi Arabistan'da 23 Temmuz'da hac organizasyonunun sona ermesinin ardından 25 Temmuz'dan itibaren umre sezonu başlamıştı. Hac ibadeti için bu yıl da yurt dışından hacı adayı kabul edilmezken, Covid-19 nedeniyle yalnızca Suudi Arabistan'da yaşayan 60 bin kişiye izin verilmişti. 2019 yılında ise 2.5 milyon Müslüman, hac organizasyonuna katılmıştı. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı