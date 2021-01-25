Suudi Arabistan, Umman, Ürdün ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı
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Suudi Arabistan, Umman, Ürdün ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

25.01.2021 19:51 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:51
Suudi Arabistan, Umman, Ürdün ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 3, Umman'da 1, Ürdün'de 15, Bahreyn'de 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 3, Umman'da 1, Ürdün'de 15, Bahreyn'de 1 kişi yaşamını yitirdi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, 213 kişide virüs tespit edildiği aktarıldı.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 355'e, vaka sayısının 366 bin 584'e yükseldiği bilgisi verilen açıklamada, 358 bin 137 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 209 yeni vaka kaydedildiği duyuruldu.

Son verilerle can kayıplarının 1522'ye, vaka sayısının 133 bin 253'e, sağlığına kavuşan hasta sayısının da 126 bin 334'e ulaştığı ifade edildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 kişinin virüs nedeniyle öldüğü, 845 kişinin enfekte olduğu, 1176 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 4 bin 239'a, vakaların 321 bin 298'e, iyileşenlerin sayısının da 308 bin 883'e yükseldiği aktarıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 1 kişinin virüs nedeniyle öldüğü, 361 kişinin enfekte olduğu, 420 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Son verilerle birlikte can kayıplarının 368'e, vakaların 99 bin 817'ye, sağlığına kavuşanların sayısının da 96 bin 532'ye ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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