Suudi Arabistan, ülkede Kovid-19 Delta varyantının görüldüğünü açıkladı
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Suudi Arabistan, ülkede Kovid-19 Delta varyantının görüldüğünü açıkladı

Suudi Arabistan, ülkede Kovid-19 Delta varyantının görüldüğünü açıkladı
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan, ülkede ilk kez yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının görüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan, ülkede ilk kez yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının görüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Abdulali, ülkede Kovid-19'a ilişkin gelişmeleri bir basın toplantısında aktardı.

"Virüsün Delta varyantı Suudi Arabistan'da ilk kez ortaya çıktı" diyen Abdulali, ülkedeki tüm varyantların genetik yapıları üzerinden yakından takip edildiğini vurguladı.

Dünyada en çok Delta varyantının yaygın olduğuna dikkati çeken Abdulali, şunları söyledi:

"Çok hızlı yayılması endişe verici, Delta varyantı için bir doz aşı yeterli değil, iki doz almak gerekiyor. Bir kişi 6 ya da 7 kişiye bulaştırabiliyor. Sağlık Bakanlığı, herkesi Delta varyantının komplikasyonlarından korunmaya ve ikinci doz aşılarını almaya çağırıyor."

Yeni varyantın görüldüğü vakalara ilişkin bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle toplam 8 bin 412 kişinin hayatını kaybettiğini, ülkede toplam vakaların 538 bin 525'e yükseldiğini duyurmuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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