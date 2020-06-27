Suudi Arabistan, ülke kara sularına giren İran'a ait tekneleri uzaklaştırdığını açıkladı
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Suudi Arabistan, ülke kara sularına giren İran'a ait tekneleri uzaklaştırdığını açıkladı

Suudi Arabistan Sınır Muhafızları, önceki gün ülke kara sularına giren İran'a ait 3 teknenin uyarı atışları yapılarak uzaklaştırıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan, ülke kara sularına giren İran'a ait tekneleri uzaklaştırdığını açıkladı
27.06.2020 23:45 | Son Güncelleme: 27.06.2020 23:45

Suudi Arabistan Sınır Muhafızları, önceki gün ülke kara sularına giren İran'a ait 3 teknenin uyarı atışları yapılarak uzaklaştırıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan Sınır Muhafızları tarafından yapılan ve ülkenin resmi ajansı SPA'da yayımlanan açıklamaya göre, devriye gezen birlikler 25 Haziran Perşembe günü saat 18.30'da, İran'a ait 3 teknenin ülke kara sularına girdiğini tespit etti.

Hemen takibe alınan teknelerin, durmaları yönündeki uyarıları dikkate almadığı aktarılan açıklamada, bunun üzerine uyarı ateşi açılarak teknelerin ülke kara sularını terk etmesinin sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, konuyla ilgili daha fazla bilgiye yer verilmezken, İran'ın Buşehr eyaleti Donanma Komutanı Veliyullah Rızainejad, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan sınır muhafızlarının iki ülke arasındaki sınırı geçen İranlı balıkçılara ateş açtığını söylemişti.

Kaynak: AA

Manşet

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