Suudi Arabistan Ulema Konseyi'nden Müslümanlara teravihleri evde kılma tavsiyesi Suudi Arabistan'daki en yüksek dini otorite olan Ulema Konseyi, koronavirüs salgını nedeniyle Müslümanlara Ramazan ayında teravih namazlarını evlerinde kılmaları tavsiyesinde bulundu.

Suudi Arabistan'daki en yüksek dini otorite olan Ulema Konseyi, koronavirüs salgını nedeniyle Müslümanlara Ramazan ayında teravih namazlarını evlerinde kılmaları tavsiyesinde bulundu.

Konseyden yapılan açıklamada, "Müslümanlar hastalığın yayılmasının ana kaynağı olan kalabalık ortamlardan uzak durmalılar... ve insanlarının hayatını korumanın da kişiyi Allah'a yaklaştıran bir ibadet olduğunu hatırlamalılar," sözlerine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle