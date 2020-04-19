Suudi Arabistan Ulema Konseyi'nden Müslümanlara teravihleri evde kılma tavsiyesi
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Suudi Arabistan Ulema Konseyi'nden Müslümanlara teravihleri evde kılma tavsiyesi

Suudi Arabistan'daki en yüksek dini otorite olan Ulema Konseyi, koronavirüs salgını nedeniyle Müslümanlara Ramazan ayında teravih namazlarını evlerinde kılmaları tavsiyesinde bulundu.

19.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:08
Suudi Arabistan Ulema Konseyi'nden Müslümanlara teravihleri evde kılma tavsiyesi

Suudi Arabistan'daki en yüksek dini otorite olan Ulema Konseyi, koronavirüs salgını nedeniyle Müslümanlara Ramazan ayında teravih namazlarını evlerinde kılmaları tavsiyesinde bulundu.

Konseyden yapılan açıklamada, "Müslümanlar hastalığın yayılmasının ana kaynağı olan kalabalık ortamlardan uzak durmalılar... ve insanlarının hayatını korumanın da kişiyi Allah'a yaklaştıran bir ibadet olduğunu hatırlamalılar," sözlerine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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