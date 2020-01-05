Suudi Arabistan: Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin tezkereyi reddediyoruz ve kınıyoruz

05.01.2020 13:28 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:28

Suudi Arabistan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesini öngören tezkereyi kınadı. Resmi Spa ajansı tarafından duyurulan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Suudi Arabistan'ın "Türkiye'nin kararını reddettiği ve kınadığı" ifade edildi.



Tezkerenin, Libya'nın ve bölgenin güvenlik ve istikrarına bir tehdit oluşturabileceğine ve gerilimi tırmandırabileceğine dikkat çeken bakanlık ayrıca "bir Arap ülkesinin içişlerine müdahalenin uluslararası hukukun ihlali olacağını da vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle