Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı
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Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı

05.10.2020 16:00 | Son Güncelleme: 05.10.2020 16:14
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı

Sosyal medyadan Türkiye'ye yönelik küstah bir çağrı yapan Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan, "Türkiye'ye dair, ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudlu tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur" dedi.

Suudi Arabistan Ticaret Odaları başkanı Türk mallarına boykot çağrısında bulundu. İki ülke arasında ticaret yapanlar Ankara ile Riyad arasındaki gerilimin bölgesel iki güç arasındaki ticarete engel olduğunu söylüyor.

Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler son zamanlarda dış politikadaki görüş ayrılıkları ve İstanbul'da hunharca katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı sebebiyle gergin durumda.

Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik küstah boykot çağrısı

Reuters'ta yer alan habere göre; Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan cumartesi günü Twitter'dan yaptığı açıklamada "Türk hükümetinin, hükümetimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik süregelen saldırgan tutumu nedeniyle Türkiye'ye dair, ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudlu tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur" dedi.

Bazı Suudi ve Türk tüccarlar bir yıldan uzun süredir Türkiye'den ithal ürünlere gayri resmi boykot uygulandığını ifade ediyorlardı.

MÜTEAHHİTLERE BOYKOT

Türk mallarını boykot kararı alan Suudi Arabistan, Türk müteahhitlere de boykot uyguluyor. Sözcü'ye konuşan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Türk müteahhitlerin ülkede 2018'de yaklaşık 3 milyar dolarlık iş aldıklarını ancak rakamın 2020'nin ilk 8 ayında 21 milyon dolara düştüğünü açıklamıştı.

SUUDİ ARABİSTAN EN ÇOK MÜTEAHHİTLİK İŞİ ALINAN ÜLKELERDENDİ

Türk müteahhitlik sektörünün dünyada ciddi bir ağırlığı bulunuyor. Türkiye, "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde, 44 firma ile yer alarak dünya liginde Çin'in ardından ikinci sırada bulunuyor.

TMB verilerine göre, 1972-2020 arasında Türk müteahhitleri, 126 ülkede 401,3 milyar ABD Doları tutarında 10 binden fazla proje üstlendi.

Suudi Arabistan, bu 50 yılda en çok proje üstlenilen 6. ülke konumunda bulunuyor.

Haber Yorumları (12)
AMK: ulan siz suudi arabistan yönetimi varya şu müslüman aleminin yüz karası serefsızın onde gidenisiniz o kdr amerıka dış güçlerin kucagına oturursunuz gıkınız cıkmaz istedıgı gıbı fantezı yaparlar sıze ama turkıyeye gelınce sacma sapan kararlr alırsınız yazıklar olsun sızın müslümanlıgınıza
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TURK: bizim cahil yobaz kesimin hayran olduğu ülke. . . .
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. B: Halbuki onların kralı öldüğünde 3 gün bayrakları yarıya indirdik asetlerini yaşamak içn can attık girdikleri elbiseyi bile giydik dillerini bile kutsal saydık
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