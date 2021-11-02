Suudi Arabistan Suriye'deki rejimin lideri Esed ile iletişim kurmayı düşünmüyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan en azından şimdilik Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ile temasta bulunmayı düşünmediklerini açıkladı.

Bin Ferhan, ABD merkezli CNBC televizyonuna verdiği özel mülakatta başta Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin ilişkilerde gerilime yol açan açıklamaları olmak üzere bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, ülkesinin, Cenevre'de Suriye rejimi ve muhalefet arasında Birleşmiş Milletler gözetiminde yürütülen siyasi süreci ve Suriye halkının çıkarlarına hizmet eden çabaları desteklediğini ve güvenliği korumak istediklerini söyledi.

Spikerin, "Diğer birçok ülke gibi Suudi Arabistan da Esed ile iletişim kurmayı düşünüyor mu?" sorusunu Bin Ferhan, "Suudi Arabistan en azından şimdilik bunu düşünmüyor." diye cevapladı.

"Lübnan'la muhatap olmanın artık faydalı olmadığı sonucuna vardık"

Bin Ferhan, Lübnanlı Bakan Kardahi'nin Suudi Arabistan'ın tepkisini çeken açıklamalarının ardından gelinen duruma ilişkin ise, "Lübnan'la ve şu anki hükümetle muhatap olmanın artık verimli veya faydalı olmadığı sonucuna vardık." ifadesini kullandı.

Konunun bir bakanın açıklamalarından daha büyük olduğunu ve Lübnan devletinin geldiği durumun göstergesi olduğunu kaydeden Bin Ferhan, şunları söyledi:

"Hizbullah'ın siyaset sahnesini kontrol etmeye devam etmesi ve bu hükümetin ve genel olarak Lübnanlı siyasi liderlerin Lübnan'ı gerçek bir değişime doğru itmek için gerekli reformları ve önlemleri uygulamaktan sürekli olarak kaçınmasıyla birlikte artık (Lübnan ile) iletişimin verimli veya faydalı olmadığına ve bizim çıkarımıza uymadığına karar verdik."

Bin Ferhan, "Bakan'ın (Kardahi) açıklamaları bir gerçeği, Lübnan'daki siyasi sahnenin hala bir terörist grup olan Hizbullah tarafından kontrol edildiğini ve bu arada Husi milisleri silahlandırdığı, desteklediği ve eğittiği gerçeğini gösteriyor." dedi.

Lübnan Enformasyon Bakanı'ndan Riyad'a Yemen suçlaması

Lübnan Enformasyon Bakanı Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayımlanan bir televizyon programında Husiler ve Yemen'e ilişkin soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Kardahi'nin Riyad yönetimini eleştiren açıklamaları üzerine önce Suudi Arabistan ardından da Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri Lübnan'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Lübnan Başbakan Necib Mikati ise yaptığı yazılı açıklamada, Kardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce kullandığı ifadeleri kabul etmediklerini ve bu ifadelerin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile siyasetini yansıtmadığını vurgulamıştı.

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