Suudi Arabistan Sudan'a 46 tonluk tıbbi yardım malzemesi gönderdi - Haberler
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Suudi Arabistan Sudan'a 46 tonluk tıbbi yardım malzemesi gönderdi

Suudi Arabistan Sudan'a 46 tonluk tıbbi yardım malzemesi gönderdi
AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan, Kızıldeniz'in karşı kıyısındaki komşusu Sudan'a tıbbi yardım malzemeleri ve çevre ekipmanları desteğinde bulundu.

Suudi Arabistan, Kızıldeniz'in karşı kıyısındaki komşusu Sudan'a tıbbi yardım malzemeleri ve çevre ekipmanları desteğinde bulundu.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sudan sağlık sistemini güçlendirmek için Kral Selman İnsani Yardım Merkezince sağlanan, tıbbi ve çevre ekipmanlarından oluşan 46 tonluk insani yardım Hartum Havalimanı'na ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, insani yardım malzemelerinin Suudi Arabistan hükümetinin taahhüt ettiği yardımlar kapsamında gönderildiği belirtildi.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

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