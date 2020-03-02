Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiğini...
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Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiğini...

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu.

02.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 02.03.2020 19:20
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiğini...

, ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu.

Kaynak: AA

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