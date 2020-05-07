Suudi Arabistan Riyad Anlaşması'nın uygulanması için güce başvurur mu?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Suudi Arabistan Riyad Anlaşması'nın uygulanması için güce başvurur mu?

Suudi Arabistan Riyad Anlaşması'nın uygulanması için güce başvurur mu?
07.05.2020 12:56 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:56

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin (GGK) ülkenin güneyinde "sözde özerlik" ilanında diretmesi, güneydeki anlaşmazlıklara çözüm amacıyla imzalanan Riyad Anlaşması'nın öncüsü Suudi Arabistan'ın güce başvurma ihtimalini gündeme getiriyor.

İYAD EN NABLUSİ - Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin (GGK) ülkenin güneyinde "sözde özerlik" ilanında diretmesi, güneydeki anlaşmazlıklara çözüm amacıyla imzalanan Riyad Anlaşması'nın öncüsü Suudi Arabistan'ın güce başvurma ihtimalini gündeme getiriyor.

GGK'nin 25 Nisan'da ülkenin güneyinde sözde özerklik ilan etmesi, sadece hükümet ile arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın uygulanmasında yaşanan tıkanıklık hali için bir cevap değildi.

Uzmanlara göre, Riyad Anlaşması'nın özellikle güvenlik ve askeri alanları kapsayan maddeleri, GGK ve Aden'de bulunduğu yıllarda sadece Abu Dabi'nin çıkarlarına hizmet edecek askeri oluşumlar inşa eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için endişe kaynağı oluşturuyor ve rahatsızlık veriyor.

Ancak Yemen'deki koalisyon güçlerinin öncüsü Suudi Arabistan'ın gözü önünde serpilen GGK'nin şu anda Riyad yönetiminin vizyonundan tamamen uzak politikalarla hareket etmesi, bu sözde özerkliğin ilanından daha tehlikeli.

Gerçekten bu politikalar, Suudi Arabistan'ın, Husilerin isyanına son vererek ve meşruiyeti yeniden inşa ederek ülkenin kurtulmasını hedefleyen; Mart 2015'ten bu yana yürütülen ülkedeki askeri müdahalesinin hedefleriyle taban tabana zıt düşüyor.

Riyad Anlaşması ve etkisi

Bu politikalar ayrıca Suudi Arabistan'ın "özel bir başarı" addettiği, Yemen'in komşuları üzerindeki etkisinin derinliğine ve gücüne katkısından olmasından dolayı bölgesel ve uluslararası düzeylerde faydalanmaya çalıştığı siyasi anlaşmayı da yerle bir ediyor.

Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği Riyad Anlaşması'nın uluslararası ve bölgesel düzeydeki başarısına, GGK'nin sözde özerklik ilanın ardından da sıkça gönderme yapıldı.

Öyle ki uluslarası ve bölgesel düzeyde yapılan açıklamalarda, Riyad Anlaşması'nın güney meselesinde temel unsur olduğuna işaret edildi.

GGK'nin iddialarında diretmesi

Öte yandan GGK de, bu çıkışını tasvip etmeyen uluslararası ve bölgesel pozisyonun karşısında, kararlarını "anlık ruh hali" veya "durumsal infiallere" göre almayan, "sistemli siyasi bir grup" olduğu imajında diretme fırsatı buldu.

GGK, kendisine yönelik ardı arkası kesilmeyen tepkilerle eş zamanlı şekilde yaptığı açıklamalarda, istikrarlı ve stratejik olarak nitelendirdiği bu seçiminde direteceğini, geri adım atmayacağını vurguladı.

Öyle ki GGK Başkanlık Heyeti üyesi Fadl el-Cadi, başkanlığın halkın temsilcisi olduğunu ve liderlik için bir yol haritası hedeflediğini söyledi.

Bu gelişmelere ek olarak ülkenin güneyindeki siyasi, ekonomik, askeri ve güvenlik koşullarını ele alan; kuzey ve güney illeri arasında eşit yetkilere sahip bir hükümetin kurulması maddesinin de yer aldığı 29 bendlik Riyad Anlaşması'nın uygulanmaması konusunda Yemen hükümeti ile GGK birbirlerine karşılıklı suçlamalar yöneltmeye devam etti.

Sözde özerklik ilanı karşısında Suudi Arabistan'ın tutumu

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz başkanlığında 29 Nisan'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında, koalisyon güçlerinin sözde özerklik ilanından bir gün sonra yaptığı açıklama teyit edildi.

Toplantıda geçici başkent Aden ve güneydeki bazı bölgelerdeki durumun, GGK'nin olağanüstü hal ilanından (25 Nisan) önceki haline dönmesi gerektiği vurguladı.

Toplantıda ayırca uluslararası alanda büyük bir memnuniyetle kabul gören, BM tarafından doğrudan desteklenen Riyad Anlaşması'na muhalif atılan tüm adımların iptal edilmesi, söz konusu anlaşmanın acilen uygulanması gerektiği belirtildi.

- "Açıklamalar tek başına yetersiz"

Riyad yönetimi tarafından desteklenen Yemen hükümeti, GGK'nin sözde özerlik ilanının hemen ardından Suudi Arabistan'dan bu çıkış karşısında net ve kesin bir tavır almasını istedi.

Yemen hükümeti, Suudi Arabistan'dan "hükümetin nüfuzunun çoğunu kısıtlayan bu tehlikeli isyanı" sona erdirmesi için GGK'yi zorlamayan yalın bir açıklamadan fazlasını bekliyor.

Hükümet, siyasi ve coğrafi nüfuzunun daha fazla zedelenmesinin, kısa sürede yıkıma yönelik endişelere yol açacağının farkında. Husilerin, aralarında hükümetin en önemli kalelerinden sayılan Marib'in de bulunduğu ülkenin kuzey bölgelerindeki askeri baskıları bu endişeleri pekiştiriyor.

- Sözde özerklik ilanının yol açacağı felaketler

Sözde özerklik ilanının açacağı felaket, hükümetin belirttiği üzere Riyad Anlaşması'nın ortadan kalkması ya da hükümetin siyasi nüfuzunun baltalanmasıyla sınırlı kalmıyor.

Öyle ki, bu durum İran destekli Husilere karşı yürütülen mücadele, ekonomik kriz, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması gibi yürütülmeye çalışılan pek çok dosyanın başarısızlığı anlamına geliyor.

Yemen Sağlık Bakanlığı yetkilisi Muhammed er-Rubeydi, GGK'nin sağlık sektörüne müdahalesinin salgının yayılmasını engellemek için yürütülen tüm faaliyetleri baltaladığını kaydetti.

Riyad Anlaşması, Suudi Arabistan için "altın fırsat"

Bu nedenler göz önüne alındığında koalisyon güçlerinin öncüsü olan ve iç savaşın patlak verdiği 2015'ten bu yana Yemen krizinin yansımalarıyla ilgilenen Suudi Arabistan'ın GGK'nin isyanını nihai şekilde sonlandırmak ve ülkedeki durumun ayrılıkçı konseyin Aden'i ele geçirmesinden önce (Ağustos 2019) haline dönmesi için müdahalede bulunması gerekiyor.

Suudi Arabistan birlikleri, Ekim 2019'da Yemen'den çekildiğini açıklayan BAE güçlerinin yerini aldığından bu yana Aden'i kontrol etmenin tüm avantajlarını kullanıyor.

Riyad Anlaşması, Suudi Arabistan için genç veliaht prens Muhammed bin Selman'ın ihmalinde BAE tarafından el konulan eski nüfuzunu yeniden kazanması için "altın fırsat" sunuyor.

Bunun yanı sıra anlaşma, Suudi Arabistan'a Yemen'in güneyindeki nüfuzunu hükümetin güvencesi altında derinleştirmek için de gerekli kılıfı da sağlıyor. Ayrıca Suudi Arabistan'ın ulusal birlik gibi ülke içi meselelerde ve Husilerle mücadeledeki konumu neredeyse güven verici olarak tanımlanabilir. Ancak bu avantajlar, BAE destekli GGK'nin özerlik iddialarındaki ısrarı göz önüne alındığında gerçek bir tehditle karşı karşıya.

GGK'nin sözde özerklik ilanının üzerinden 10 günden fazla bir süre geçtiği düşünüldüğünde bugüne kadar baskı için kullanılan yumuşak yöntemlerin ayrılıkçı konseyin geri adım atması konusunda başarılı olamadığı söylenebilir.

Bu durum da Suudi Arabistan'ın Riyad Anlaşması'nı kurtarması ve güneydeki askeri ve siyasi nüfuzunu güvence altına alması için önündeki tek yol olması nedeniyle "zor" kullanma seçeneğini daha da güçlendiriyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti Haberler
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti Haberler
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haberler
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Taksim'de oturan genç arkadaşına maske cezası kesilince kendisi de maskesini çıkardı
Taksim'de oturan genç arkadaşına maske cezası kesilince kendisi de maskesini çıkardı
Evlerine dönen Suriyeliler, yıkıntılar üzerinde iftar yapıyor
Evlerine dönen Suriyeliler, yıkıntılar üzerinde iftar yapıyor
500 bin lira ödülle aranan Mahsum kod adlı terörist öldürüldü
500 bin lira ödülle aranan Mahsum kod adlı terörist öldürüldü
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği iddiasını yalanladı
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği iddiasını yalanladı
Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi
Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Salgına rağmen dışarı çıkan vatandaşın ilginç bahanesi: Trabzonluyum, darlandım
Salgına rağmen dışarı çıkan vatandaşın ilginç bahanesi: Trabzonluyum, darlandım
'Ölmek ne garip şey anne' notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı
"Ölmek ne garip şey anne" notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan 'normalleşme' yorumu: Virüs bitmeyecek, aramızda dolaşmaya devam edecek
Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan "normalleşme" yorumu: Virüs bitmeyecek, aramızda dolaşmaya devam edecek
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Türkiye'de koronavirüsten vefatlar içinde huzurevinde kalanların oranı yüzde 4
Türkiye'de koronavirüsten vefatlar içinde huzurevinde kalanların oranı yüzde 4
Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak
Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e 'Eyşan' benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu
MetroPOLL'un son anketinde Meral Akşener sürprizi! Erdoğan'ın ardından ikinci oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Seda Sayan Pınar Altuğ Ajda Pekkan Gülben Ergen
Spor Ali Koç Bülent Uygun Nenad Bjelica Malcolm Thomas Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Bursa Haziran İntihar
Şu an buradasınız: Suudi Arabistan Riyad Anlaşması'nın uygulanması için güce başvurur mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 14:48:57. #1.15#
title